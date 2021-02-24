В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 39 автомобилей. В ДТП пострадали 10 человек
24 февраля 2021, 07:59Источник:
РИА Новости
В Башкирии 39 автомобилей стали участниками крупного дорожно-транспортного происшествия. Десятки машин столкнулись на 80-м километре автотрассы Уфа - Оренбург в Аургазинском районе республики.
По данным ГИБДД, в результате массового ДТП пострадали 10 человек. Среди пострадавших - две девочки 16 и 12 лет. Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия. Пять экипажей помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.
Жители Башкирии пишут в соцсетях, что в последние дни из-за непогоды на трассах много авария. Почти 40 машин, как отметили в ГИБДД, столкнулись "в условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости". Но при обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения аварий.
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