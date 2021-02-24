В Челябинской области буран «ударил» по всем направлениям

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24 февраля 2021, 06:19

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Из- за непогоды в Челябинской области ограничено движение на дорогах, задержаны авиарейсы, и в введен режим ЧС.

В трех районах Челябинской области введен режим ЧС из-за бурана. В МЧС сообщили, что постановлениями глав трех районов: Варненского, Нагайбакского и Кизильского введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением погодных условий.

Кроме того, в челябинский аэропорт временно не принимает самолеты: взлетно-посадочную полосу чистят от снега. По информации онлайн-табло, были задержаны более 10 авиарейсов.

Со вчерашнего дня ограничено движение на 14 дорогах области. Режим ограничений ориентировочно продлится до вечера среды. В южные районы с 23 февраля стягивается дорожная техника из других районов.

Напомним, в Миндортрансе создан оперативный штаб, все звонки, поступившие на телефон диспетчерской службы, отрабатываются дорожниками совместно с МЧС по Челябинской области.