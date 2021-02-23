Ксения Собчак поздравила мужчин с праздником в купальнике и с веслом

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23 февраля 2021, 22:53

Ксения Собчак, фото: Facebook.com/kandidatprotivvseh

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Общественный деятель опубликовала в соцсети фотографию, на которой она позирует в красном бикини и с веслом.

"Ну что, защитнички? С Праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от «бабы с веслом»!" – подписала снимок Собчак.

"Спасибо, Ксения! Весло! Увидел, сразу протрезвел","Ксения! Идеальная фигура!", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)