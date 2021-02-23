Минтруд подготовил предложения по досрочной пенсии ряда работников

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23 февраля 2021, 18:29 Источник: Российская газета

пенсия, фото: pixabay.com

Министерство труда выступило с предложением российскому правительству расширить списки работ, дающих право уйти на заслуженный отдых раньше наступления пенсионного возраста.

Минтруд предлагает включать в стаж, который дает право на досрочную пенсию, периоды профобучения и дополнительного профессионального образования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование. Изменения коснутся тех работников, которые должны постоянно проходить курсы повышения квалификации.

В последнее время работники стали все чаще обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в стаж. Суды, как правило, встают на сторону работников.

В Минтруда полагают, что принятие документа позволит работникам быстрее выходить на заслуженный отдых, а ПФР — сохранить средства, уходящие на судебные издержки.