Что не так с реформой детских домов

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23 февраля 2021, 18:08 Источник: Коммерсантъ

Фото: Pixabay

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала, почему реформу сиротских учреждений трудно назвать успешной.

Реформу детских домов начали в 2015 году. Тогда фонд, которым руководит Альшанская, предлагал сделать их малокомплектными – не более 30 человек в учреждении. Рекомендовалось объединить все типы учреждений (дом малютки, социальное-реабилитационные центры, интернаты и собственно детские дома) в один. Это необходимо, чтобы не разъединять братьев и сестер разного возраста, перестать переводить ребенка из одного места в другое, таким образом разлучая его с тем и теми, к кому он успел привыкнуть. По словам Альшанской, нужно сделать так, чтобы дети жили в одной группе, пока они не вернутся домой или не будут устроены в приемную семью.

Увы, многие пожелания учтены не были. «В правительстве сказали, что нельзя вводить такие перемены резко, нужно это делать постепенно. И что мы к этому все равно в итоге придем», - говорит Альшанская. Впрочем, сейчас нередко не соблюдается даже то, о чем написано в принятом постановлении. В документе говорится, что детей необходимо размещать в ближайшие организации, чтобы сохранить школу, в которую они ходили. Также детей запрещено переводить из группы в группу, они не могут быть больше восьми человек, воспитатели должны быть постоянными. В конце февраля Елена Альшанская собирается вновь поднять эти вопросы на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Альшанская отмечает, что у нее нет какого-то заведомого благоговения перед тем, как эта система работает в Европе. Но, конечно, 16 типов учреждений, в которые попадает ребенок в зависимости от группы здоровья и случайных обстоятельств его жизни, там нет. Ребенка размещают по месту жительства, что, по мнению Альшанской, крайне важно.