В водах Иртыша обнаружили повышенное содержание ртути

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23 февраля 2021, 13:51 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В поверхностных водах Иртыша в черте Омска 15 февраля обнаружили ртуть. Высокий уровень загрязнения зафиксирован сразу в двух точках, разделенных между собой десятками километров. Предполагается, что загрязнение может быть связано с проблемами соседнего Казахстана.

Между контрольными точками — порядка 30 километров. Превышение составило 0,041 мкг/дм3 и 0,032 мкг/дм3, что оценено как высокий уровень загрязнения с превышением ПДК в 3–5 раз.

Ситуацию прокомментировал эколог, профессор Омского государственного университета путей сообщения Сергей Костарев:

«Ртуть, получается, наблюдается на протяжении всего Омска - две точки, где взяли пробы, все-таки находятся в нескольких десятках километров друг от друга по Иртышу. Это говорит о том, что это все-таки не локальное загрязнение, а процесс, который долго продолжается, не один день».

Эксперт предположил, что загрязнение может быть связано с павлодарским «Химпромом». Эколог не исключает и еще один вариант: размыло некое нелегальное захоронение большого количества ртутных ламп.

«У нас были случаи в 1990–2000-е годы, когда пропадали сотни тысяч ртутных ламп: их собирали у людей за деньги, но потом они куда-то исчезали. Куда их дели? Непонятно. Допускаю, что сложили в пойме, и сейчас ртуть из-за размытия поймы оказалась в реке», - отметил Костарев.

Известно, что с 1975 по 1993 год при производстве каустической соды на павлодарском «Химпроме» в почву попало от 900 до 40 тыс. тонн ртути. В 1998 году в городе даже было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы отравления ртутными парами, и активно проводилась очистка почвы. К работам привлекали российских ученых. Ртутное озеро и загрязненные грунтовые воды находились от Иртыша в 5 километрах. Тогда было принято решение о возведении подземной стены в грунте длиной 700 метров на пути ртутного потока на территории бывшего цеха № 21.

«У нас была игра в «кораблики» - брали гаечные ключи и бросали их в ртуть. А они там плавали - так много ее там было. Но никуда, кроме этого локального 21-го цеха, эта ртуть не пошла. Ее огородили стеной в грунте, многое сделали. У нас есть полный отчет от 2018 года - там всё замеряли, никакого движения в сторону Иртыша нет, да и вообще эта ртуть никуда не двигается. Это домыслы», - рассказал академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Анатолий Соловьев.

В минприроды Омской области отметили, что превышение ртути в Иртыше составило 4 ПДК по показателю для ведения рыбохозяйственной деятельности - опасное с точки зрения возможного заражения рыбы, а не питьевой воды.

«Общественники провели дополнительный отбор и сдали пробы в Обь-Иртышское УГМС для анализа. Теперь для решения вопроса необходимо полноценное исследование качества воды и донных отложений. Исследование готово провести Обь-Иртышское УГМС с привлечением лаборатории УГМС по УрФО для анализа донных отложений. ЦЛАТИ по Омской области проведет совместные отборы воды и параллельные замеры в черте города и на границе с Республикой Казахстан. После чего будут выработаны мероприятия по устранению источника загрязнения», - сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Руководитель исследовательских программ российского отделения «Гринпис» Елена Васильева не исключает, что загрязнение могло произойти из-за деятельности предприятия, собирающего или утилизирующего ртутные лампы:

«Установки, которые проводят демеркуризацию ртутных ламп, не всегда работают чисто. Но бывают и ситуации, когда из-за не очень хорошего учета предприниматели, собрав ртутные лампы, просто куда-то их вываливают. Особенно если это было зафиксировано локально, то нужно искать источник в районе этого места».

Эксперт отметила, что в настоящее время вывоз и утилизация ртутных ламп - хороший бизнес. При этом появляются серые схемы, когда эти отходы просто выбрасываются. Она подчеркивает, что необходим внимательный мониторинг предприятий, которые занимаются утилизацией или сбором ртутных ламп.