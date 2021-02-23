Предложения южноуральских туроператоров учли на федеральном уровне.

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23 февраля 2021, 10:12

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

В Челябинской области туроператоры предлагают внести изменения в законодательство, легализующие сельский туризм.

Предложения были озвучены на форуме муниципальных образований, прошедшем в Челябинске в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2021.



- Потенциал этой сферы еще не раскрыт, - уверен заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. - Для дальнейшего развития агротуризма необходимы изменения в законодательстве, которые позволят легализовать его, строить объекты туризма на землях сельхозназначения. Такое поручение на федеральном уровне есть. Понятие сельского агротуризма пока четко не определено, поэтому можно смело двигаться в сторону формирования для максимально комплексного продукта, обеспечивающего массу ярких уникальных впечатлений.



По мнению Андрея Минченко, на Южном Урале достойно развиваются некоторые виды сельских путешествий: экскурсии на сельхозпроизводство, контактные зоопарки, рыбалка, кулинарные туры, связанные с национальной кухней. Немалой популярностью пользуются туры на предприятия по производству продуктов из натурального деревенского мяса, молока. Фермеры Южного Урала даже выигрывают гранты Ростуризма на проведение фестивальной деятельности.



Спросом пользуется и другое направление агротуризма — организация гостевых домов. Сегодня в гости на село жлут туристов в селе Тюбук Каслинского района, в поселках Александровский и Симбирка Кизильского района, рядом с Аркаимом.



- Большой интерес вызывает проведение туристических этногастрономических маршрутов, - отметил замминистра. - Они уже проводятся в Чесменском районе, для развития агротуризма есть задел в Чебаркульском, Кунашакском, Аргаяшском, Сосновском районах. На мой взгляд, сельский туризм может стать одним из дополнительных драйверов экономики и в других сельских территориях. Идей и предложений немало. Причем в территории необязательно иметь природные красоты, главная ценность агротуризма - человеческий потенциал, знакомство с людьми, увлеченными своим делом.



Сегодня эксперты считают, что необходимо воплотить в жизнь идеи агротуризма в виде комплексного, «очеловеченного» турпродукта. Вот только пока, меры господдержки не так сильны и находятся исключительно в виде консалтинговой, методологической помощи малому турбизнесу.

По мнению специалистов, направление развития агротуризма уже является федеральным приоритетом. В Челябинской области проекты по развитию агротуризма включат в перспективный план Минсельхоза.