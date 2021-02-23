В двух самых популярных операх в Челябинске на сцену выйдут новые артисты

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23 февраля 2021, 10:09

Сцена из спектакля «Кармен». Фото предоставлено Челябинским театром оперы и балета

В апреле, в челябинском театре оперы и балета, в двух популярных операх будут дебютировать сразу двое новых исполнителей.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, 23 апреля будет представлена опера Чайковского «Пиковая дама». Челябинские зрители в роли графини увидят Екатерину Пыжову. Екатерина Пыжова появилась в театре недавно , но уже исполнила партии Дуняши в «Царской невесте» и Инес в «Трубадуре». А вот к дебюту в роли Лизы готовится Гузелья Шахматова.

В партии Германа совсем скоро выступит также приглашенный исполнитель. Германом на сцене челябинского театра станет солист Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженный артист России Владимир Чеберяк.

Изменения ждут и популярную оперу «Кармен». 30 апреля в роли Хозе впервые появится лауреат международного конкурса Павел Чикановский.

К сведению: по распоряжению губернатора Алексея Текслера в регионе отменен ряд ограничительных мер по коронавирусной инфекции. Теперь театры имеют возможность заполнить 75% мест в зале. Дебюты новых исполнителей смогут увидеть большее число челябинцев.