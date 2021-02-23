Челябинская область готовится к туристическому буму

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23 февраля 2021, 10:06

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Регион будет участвовать в новом национальном проекте.

Об этом заявил замгубернатора региона Егор Ковальчук на экспертно-аналитической сессии, посвящённой туризму в регионе. Со слов Егора Ковальчука на подготовительных мероприятиях с местными муниципалитетами Челябинская область была условно разбита на несколько зон, в которых уже определены основные приоритеты и направления туристического бизнеса на каждой из территорий.

- Лучшие предложения были отобраны и в виде сводной концепции и презентованы. Это не финал, документы будут постоянно дорабатываться, изменяться в соответствии с решениями на федеральном уровне, – рассказал Егор Ковальчук. - Мы очень ждём новый национальный проект «Туризм», в котором собираемся активно участвовать.

Заместитель губернатора Челябинской области отметил, что сверхзадача руководства региона и ответственных за туризм – отнестись с особым вниманием к позиционированию Челябинской области за ее границами.

-Как показывают опросы, мнение приезжих гостей и экспертов в сфере туризма, для многих та Челябинская область, которую они увидели своими глазами, отличается от того, какой они себе ее представляли заранее,- сказал Ковальчук. - До недавнего времени область позиционировалась, как промышленный регион. Наша общая задача сейчас представить его не только, как промышленный, но и туристический.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru на прошедшей недавно экспертно-аналитической сессии был также презентован современный туристический портал.

– Это то, что должна иметь каждая область сегодня. Это обязательное условие, чтобы представлять свой регион. Портал существовал ранее, но предыдущая его версия не выдерживала никакой критики. Новая сделана по всем стандартам современного сайта, – отметил замгубернатора региона.