В Челябинске собирают детские поделки к Масленице

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22 февраля 2021, 20:49

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

«Теплое настроение»: в Челябинске начался конкурс приуроченный к Масленице.

Участникам, юным жителям Челябинска и Челябинской области нужно сделать солнце. Материал для светила дети могут выбрать самостоятельно, это может быть бисер, нитки, пряжа, капрон, ткань, фетр, атласные ленты, и даже фоамиран.



Стоит отметить, что изделия из фабричных заготовок, скоропортящихся продуктов, иголок, булавок, битого стекла не принимаются к конкурсному отбору приниматься не будут. Еще одно требование - поделка должна быть влагоустойчивой. Конкурсное солнышко может быть желтого, оранжевого или красного цвета. Максимальный диаметр поделки - 30 см×30 см.



Работы – победители украсят уличные площадки в парке Гагарина.



Заявки принимаются до 1 марта на e-mail: zayavka-2014@mail.ru. Подведение итогов состоится 4 марта.

Организатором конкурса выступает Совет родителей Челябинской области, информационный партнер — «Гранада Пресс».