Любители гонок на снегоходах сломали деревья и кусты в нацпарке Таганай

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22 февраля 2021, 20:35

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

В национальном парке «Таганай» задержана компания гонщиков на снегоходах, которые на скорости повредили ветки деревьев и раздавили кустарник.

Со слов сотрудников парка, запрещенные гонки устроили члены экстрим-клуба. Поймать губителей природы удалось с помощью фотоловушек которые сотрудники нацпарка расставили по маршруту с помощью квадрокоптера. Благодаря этому доказательства для административного дела против гонщиков зафиксированы официально.

В соответствии с законом в национальном парке разрешены только пешие прогулки. Снегоходы не только уничтожают реликтовые деревья, но и повреждают почву. Гонщики будут обязаны оплатить штрафы в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, у любителей экстрима изымут снегоходы. Кроме того, нарушители должны компенсировать ущерб, нанесенный лесу.