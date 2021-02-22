Любители гонок на снегоходах сломали деревья и кусты в нацпарке Таганай
22 февраля 2021, 20:35
В национальном парке «Таганай» задержана компания гонщиков на снегоходах, которые на скорости повредили ветки деревьев и раздавили кустарник.
Со словсотрудников парка, запрещенные гонки устроили члены экстрим-клуба. Поймать губителей природы удалось с помощью фотоловушек которые сотрудники нацпарка расставили по маршруту с помощью квадрокоптера. Благодаря этому доказательства для административного дела против гонщиков зафиксированы официально.
В соответствии с законом в национальном парке разрешены только пешие прогулки. Снегоходы не только уничтожают реликтовые деревья, но и повреждают почву. Гонщики будут обязаны оплатить штрафы в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, у любителей экстрима изымут снегоходы. Кроме того, нарушители должны компенсировать ущерб, нанесенный лесу.
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