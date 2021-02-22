Крымским врачам теперь нельзя увольняться без визы министра

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22 февраля 2021, 11:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: cоцсети

Недовольства со стороны главных врачей по факту недоверия к их решениям пока нет.

Министр здравоохранения заявил, что впредь «каждое увольнение врача и среднего медперсонала главные врачи будут согласовывать лично со мной». Александр ОСТАПЕНКО даже издал по этому поводу приказ. Чем вызвана данная мера министр не уточнил, но очевидно она вызвана его недоверием к решениям, принимаемым в учреждениях.

Таким образом Александр ОСТАПЕНКО намерен сократить текучку кадров в крымской медицине.