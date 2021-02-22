На сервисе Russpass появились новые маршруты ко Дню защитника Отечества

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2021, 11:58

Фото: Global Look Press

Цифровой туристический сервис Russpass ко Дню защитника Отечества подготовил маршрут по местам воинской славы Москвы. Желающие могут посетить выставки техники, экскурсии, тематические площадки.

Маршрут «История великих побед» включает достопримечательности Москвы и Московской области: парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года.

На сервисе опубликовали подборку «Военные музеи Москвы». В нее пошли семь музеев столицы: как крупные мемориальные комплексы, так и необычные экспозиции. Так, в Музее Победы на Поклонной горе посетители узнают интересные факты об истории своей страны, поработают с интерактивными картами и послушают сводки Совинформбюро из студии, в которой работал диктор Юрий Левитан.

В Музее истории военно-морского флота России предлагают изучить один из самых популярных экспонатов — 90-метровую дизельную подлодку Б-396 «Новосибирский комсомолец». Желающие увидят устройство быта подводников и посидят на месте штурмана.

Russpass — цифровой туристический сервис, созданный по инициативе Правительства Москвы. С его помощью можно спланировать индивидуальный маршрут путешествия по столице и другим городам страны.