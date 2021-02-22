Москвичам рассказали, как отпраздновать 23 февраля не выходя из дома

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22 февраля 2021, 11:34

Фото: Pixabay

Учреждения культуры столицы подготовили к 23 февраля разнообразную онлайн-программу. Горожане могут посетить лекции и обучающие занятия, которые будут интересны и взрослым, и детям.

Накануне Дня защитника Отечества библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского предлагает вспомнить имена великих полководцев. Лекцию можно послушать 22 февраля в 16:00 на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» проведет прямую трансляцию видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова — выдающегося военачальника, создателя отечественного ракетно-ядерного флота. Начало в 18:00 на странице «ВКонтакте».

Видеопоздравление подготовил культурный центр «Зеленоград». Выступление духового оркестр планируется в 11 часов 23 февраля на YouTube-канале центра.

Бабушкинский парк приглашает детей старше шести лет на художественный мастер-класс. Их научат рисовать самолет. Понадобятся лист бумаги, кисть и акварельные краски. Занятие пройдет 23 февраля в 12:00 на страницах парка в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Также Бабушкинский парк подготовил силовую тренировку с упражнениями на все группы мышц. Ролик появится на страницах парка в социальных сетях 22 февраля в полдень. Нужны коврик и кроссовки. А на сайте культурного центра «Митино» будет доступен мастер-класс по самообороне. Парк «Ходынское поле» представит видеоурок по стретчингу. Тренировку проведут 23 февраля в 12:00 на страницах парка в «Инстаграме» и «ВКонтакте».

Онлайн-презентацию, посвященную Международному дню родного языка, покажут на странице библиотеки № 47 в «Фейсбуке». А маленьких москвичей приглашают на выставку-конкурс снеговиков. Мероприятие организовали в библиотеке № 192.