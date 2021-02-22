Известные блогеры снимут фильм о Челябинской области

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22 февраля 2021, 10:05

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Челябинская область одержала победу в конкурсе на право участия в блог-туре «Россия – страна возможностей». И теперь самые топовые блогеры приедут на Южный Урал снимут о нем фильм.

Визит на Южный Урал – главный приз за победу в конкурсе проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Челябинская область стала первой в номинации для регионов с численностью населения один миллион человек и больше. Отбирало победителей компетентное жюри: блогеры, представители партнеров проекта «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» и профильные эксперты.

Известно, что наставники и победители конкурса проведут тематические встречи с южноуральцами, организуют автограф-сессии и мастер-классы. Путешественники планируют посетить озеро Тургояк, в национальный парк Таганай, и другие достопримечательности Челябинской области.