Сносить ларьки у памятника Курчатову придется через суд

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22 февраля 2021, 10:00

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Демонтаж временно отменяется. Убирать павильоны от подножия памятника будут через суд.

Постройки у памятника не стали раздевалками для катка, не превратились в смотровые площадки, но строители продолжают их облагораживать. И это, несмотря на то, что Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области вышел с требованием убрать павильоны, соседство с памятником недопустимо. Особенно в условиях несогласованности проектов с властями. На данный момент все сроки добровольного демонтажа истекли - чиновники готовят судебный иск.

Напомним, павильоны появились у памятника Курчатову в декабре 2020 года.