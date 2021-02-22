В Челябинске замерили «градус» активности телефонных мошенников

Аргументы Недели → Общество 13+

22 февраля 2021, 09:55

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

В соответствии с результатами социологического опроса столица Южного Урала попала в ТОП-15 городов, жителей которых часто донимают телефонные мошенники.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на агентство «Челябинск Сегодня», опрос провело агентство Zoom Market. Самые злостные мошенники обзванивают Москву, Казань и Санкт-Петербург. Челябинск в этом рейтинге занимает 15-ю строчку из 22-х. В списке крупнейшие города, жители которых приняли участие в опросе. Благополучнее сегодня ситуация в Уфе и Перми - они находятся на последних строчках рейтинга.

В ходе анализа ситуации выяснено, что 33 процента респондентов непосредственно сталкивались с мошенниками. В 87 процентах случаев обманщики пытались выдать себя за представителей банков. А вот материальный ущерб был причинен лишь 1 проценту опрошенных россиян.

Стоит отметить, что большинство участников опроса (71процент ) сказали, что отвечают на все телефонные звонки. Более половины (59 процентов) продолжали беседу с мнимым сотрудником банка. 38 процентов сразу вешали трубку, 3 процента опрошенных заявили, что развлекались и издевались над обманщиками.

Большинство людей отвечают на все входящие звонки.