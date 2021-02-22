Экс-военком из Магнитогорска помогал «косить» от армии

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22 февраля 2021, 09:52 Источник: https://up74.ru/articles/news/127970/

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

«Помощника» призывников суд приговорил к восьми годам лишения свободы условно и возмещению ущерба на 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, экс - военкому запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывшего военного комиссара виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК России («Получение взятки», «Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на up74.ru экс-военкома вместе с двумя посредниками, жителями Магнитогорска, в 2019 году задержали сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, все трое за денежное вознаграждение предоставляли лицам призывного возраста поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний. В соответствии с этими документами последние признавались ограниченно годными к военной службе. В итоге молодые люди освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали заветный военный билет. Ущерб от противоправных действий составил более 2 млн рублей. Посредники военкома были осуждены в прошлом году за оказание содействия в незаконном освобождении граждан от призыва на военную службу за денежное вознаграждение и приговорены к лишению свободы сроком на три с половиной года и пять лет условно. Помимо этого, им предъявлены штрафы в размере 150 тысяч рублей и 220 тысяч рублей соответственно.