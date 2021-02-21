Треть опрошенных москвичей выступают за Лубянку без памятника

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21 февраля 2021, 22:06 Источник: Исследовательский центр портала Superjob.ru

Фото: cоцсети

Общественная палата Москвы объявила голосование по вопросу памятника в приложении «Активном гражданине» и на сайтах СМИ. Треть москвичей, уже участвовавших в опросе портала Superjob.ru, считают, что Лубянская площадь должна и впредь оставаться без памятника. Британские журналисты предполагают, что Александр Невский может одержать победу над Феликсом Дзержинским при поддержке Кремля и московских властей. А​ политолог В.​ Соловей считает это обсуждение переключением общественного внимания от А.Навального.

Оставить Лубянку без памятника предлагают 34% из 1600 москвичей, участвовавших 19-20 февраля в опросе Исследовательского центра портала Superjob.ru. Еще 19% затруднились с ответом. Видеть на площади памятник Феликсу Дзержинскому хотели бы 28%, Александру Невскому – 19%.

Мужчины чаще поддерживают установку памятника Дзержинскому (36%), женщины предлагают оставить площадь без монумента (37%). Москвичи до 34 лет также чаще поддерживают идею Лубянки без памятника (37%). А граждане старше 45 лет чаще всех голосуют за памятник Феликсу Дзержинскому (44%): «Не надо было его сносить. История есть история», цитируют опрошенных социологи центра.

​ «Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках – это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», заявил РИА «Новости» зампредседателя Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. По его словам, выбор придется делать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским. Комиссия по наблюдению за голосованием о памятнике будет создана на базе Штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года.

Кремль и мэрия Москвы уже определились с приоритетным вариантом, утверждают источники «Русской службы Би-би-си». Как рассказал чиновник, имеющий отношение к принятию решений по этому вопросу, в Кремле считают, что наступил подходящий момент, чтобы разрешить спор между сторонниками и противниками восстановления памятника. Памятник Дзержинскому уже обрел свое место в столичном парке "Музеон", а на Лубянской площади нужно поставить новый - князю Александру Невскому, сказал собеседник Би-би-си. То, что мэрия поддерживает вариант с Александром Невским, подтвердил Би-би-си источник в структурах московского правительства, не уполномоченный давать официальные комментарии. По его словам, власти уже прилагают усилия к тому, что в онлайн-голосовании на различных площадках побеждал вариант с А.​ Невским.

«Вообще​ эта дискуссия — это классический пример манипулирования повесткой, чем занимается администрация президента», считает политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей. «Она разработала план, чтобы сбить общественный накал вокруг проблемы Алексея Навального, вокруг протестов. По этому плану, в том числе, предполагается вбрасывать такие сюжеты. Потом, я думаю, появится идея с перезахоронением Ленина, ее очень часто используют», заявил В.​ Соловей в эфире радио «Эхо Москвы».

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