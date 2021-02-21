Несколько стран рассматривают экспортную версию «Арматы» в качестве основного боевого танка

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21 февраля 2021, 21:27 Источник: ТАСС

Фото: cоцсети

Уже «порядка шести стран» проявили интерес к российской разработке третьего поколения, заявил на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Тем временем, российские танкостроители начнут серийные поставки в российскую армию боевых танков Т-14 «Армата» начнутся в 2022 году.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес», - цитирует ТАСС главу «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» в качестве основного боевого танка. «Какие-то переговоры ведутся, конечно. Задача в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-72 и Т-90», - подчеркнул А. Михеев.

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 «Армата» министерству обороны РФ начнутся в 2022 году, сообщил журналистам на выставке вооружений в Абу-Даби Андрей Терликов, генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации "Ростех"). По словам А.​ Терликова, «с 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин». «Уралвагонзавод» уже заключил серийные контракты на поставку с минобороны РФ. «Государственные испытания «Арматы» идут, ожидаем их окончания в течение ближайшего года-двух», - сообщил Терликов. «До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин», сообщает ТАСС.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сведения о серийных поставках в ВС РФ «Арматы».

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