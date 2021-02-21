В ФСБ рассказали, как определяют террористов в аэропортах

Аргументы Недели → Общество 13+

21 февраля 2021, 20:29 Источник: Московский комсомолец

аэропорт, фото: pixabay.com

Один из сотрудников ФСБ на условиях анонимности рассказал журналистам, как выявляют террористов-смертников на авиарейсах. Он отметил, что женщин расколоть труднее, чем мужчин.

Рейсы из мусульманских стран попадают под особый контроль спецслужб. Туристы не вызывают поводов для подозрений в террористической деятельности, обычно силовики внимательны к пассажирам, прожившим там какой-то срок.

В среднем, по словам силовика, с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек. Сотрудник ФСБ подчеркнул, что одежда смертника не выдаст, поскольку террористы стараются слиться с толпой.

У рейсов, например из Европы, заранее просматривается список пассажиров. Выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана наверняка по прилету ожидает беседа с сотрудниками ФСБ.