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В ФСБ рассказали, как определяют террористов в аэропортах

, 20:29 Источник: Московский комсомолец

В ФСБ рассказали, как определяют террористов в аэропортах
аэропорт, фото: pixabay.com

Один из сотрудников ФСБ на условиях анонимности рассказал журналистам, как выявляют террористов-смертников на авиарейсах. Он отметил, что женщин расколоть труднее, чем мужчин.
Рейсы из мусульманских стран попадают под особый контроль спецслужб. Туристы не вызывают поводов для подозрений в террористической деятельности, обычно силовики внимательны к пассажирам, прожившим там какой-то срок.

В среднем, по словам силовика, с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек. Сотрудник ФСБ подчеркнул, что одежда смертника не выдаст, поскольку террористы стараются слиться с толпой.

У рейсов, например из Европы, заранее просматривается список пассажиров. Выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана наверняка по прилету ожидает беседа с сотрудниками ФСБ.

НС

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