Какой памятник должен стоять на Лубянской площади

Аргументы Недели → Общество 13+

21 февраля 2021, 17:46

Последние несколько недель общественность будоражит назойливая идея – чем заполнить Лубянскую площадь в Москве, чтобы не допустить возвращения на неё памятника первому советскому чекисту Феликсу Дзержинскому.



В лихие 90-е годы после крушения Советского Союза под напором демократических настроений памятник Дзержинскому демонтировали, но не разобрали на куски как берлинскую стену, а аккуратно перенесли в другое место. И вот спустя 30 лет у кого-то зачесались руки возвратить его обратно.



Клич брошен. Общественность в противовес чекистам стала предлагать свои варианты: то ли памятник Александру Невскому поставить, то ли вернуть дореволюционный фонтан. Видите ли, в нынешнем виде площадь выглядит как-то пустовато. Кто-то даже предложил установить на ней детские аттракционы, чтобы нагулявшись, малыши шли за покупками в «Детский мир».



На самом деле есть идейка получше: установить на Лубянской площади фонтан как «Дружба народов» на ВДНХ. Только вместо 16 женщин (16-я – это Финляндия, которую собирались присоединить к Советскому Союзу) вокруг фонтана будут стоять жертвы большевистского режима, например, статуи членов царской семьи Романовых, сгинувших в ГУЛАГе ученых, офицеров ... И из глаз этих статуй пусть капают слёзы из подкрашенной красной краской воды.



На самом деле дискуссия о памятнике на Лубянской площади – чистой воды свисток. Эту ловушку приготовили, чтобы народ выпустил пар недовольства и возмущения. Оппозиция будет праздновать победу, когда народное голосование отвергнет возвращение памятника Дзержинскому в центр Москвы. Тем самым будет отвлечено внимание от реальных сегодняшних проблем и правового беспредела.



