Какой памятник должен стоять на Лубянской площади

Последние несколько недель общественность будоражит назойливая идея – чем заполнить Лубянскую площадь в Москве, чтобы не допустить возвращения на неё памятника первому советскому чекисту Феликсу Дзержинскому.
В лихие 90-е годы после крушения Советского Союза под напором демократических настроений памятник Дзержинскому демонтировали, но не разобрали на куски как берлинскую стену, а аккуратно перенесли в другое место. И вот спустя 30 лет у кого-то зачесались руки возвратить его обратно.
Клич брошен. Общественность в противовес чекистам стала предлагать свои варианты: то ли памятник Александру Невскому поставить, то ли вернуть дореволюционный фонтан. Видите ли, в нынешнем виде площадь выглядит как-то пустовато. Кто-то даже предложил установить на ней детские аттракционы, чтобы нагулявшись, малыши шли за покупками в «Детский мир».
На самом деле есть идейка получше: установить на Лубянской площади фонтан как «Дружба народов» на ВДНХ. Только вместо 16 женщин (16-я – это Финляндия, которую собирались присоединить к Советскому Союзу) вокруг фонтана будут стоять жертвы большевистского режима, например, статуи членов царской семьи Романовых, сгинувших в ГУЛАГе ученых, офицеров ... И из глаз этих статуй пусть капают слёзы из подкрашенной красной краской воды.
На самом деле дискуссия о памятнике на Лубянской площади – чистой воды свисток. Эту ловушку приготовили, чтобы народ выпустил пар недовольства и возмущения. Оппозиция будет праздновать победу, когда народное голосование отвергнет возвращение памятника Дзержинскому в центр Москвы. Тем самым будет отвлечено внимание от реальных сегодняшних проблем и правового беспредела.
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