В Израиле за период пандемии выявлено 747 965 случаев заражения коронавирусом

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21 февраля 2021, 15:07 Источник: bfm.ru

Тель-Авив, фото: Dmitrii Gusarin, globallookpress.com

В Израиле за период пандемии, по информации Министерства здравохранения еврейского государства, выявлено 747 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Израиле скончались 5563 пациента с подтвержденным коронавирусом.

В Израиле сегодня, 21 февраля, начался второй этап смягчения карантинных мер по коронавирусной инфекции. Тем гражданам, кто сделал прививку против коронавируса или переболел ковидом. Таким гражданам и у него появились антитела, будут выдавать так называемые «зеленые паспорта».

Председатель израильской ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон уже получил такой документ.

«Зеленый паспорт» — это QR-код на зеленоватом фоне. Документ действует шесть месяцев с момента выпуска. QR-код автоматически начал рассылать Минздрав.

Израиль, в котором жители пережили три локдауна, в настоящее время лидирует по темпам вакцинации в мире. Прививку от Pfizer получили больше четырех миллионов человек, это треть населения Израиля.