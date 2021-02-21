Внедорожник с плесенью: южноуралец отсудил у автоцентра более 7 млн рублей

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21 февраля 2021, 09:47

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Областном суде была рассмотрена апелляция автоцентра «Гольфстрим». Клиент автоцентра пытался вернуть деньги за бракованный Volkswagen Touareg.

Автоцентр «Гольфстрим», пытался отменить решение Калининского районного суда о возврате 5 млн рублей клиенту Владимиру Нестерову за бракованный внедорожник марки Volkswagen Touareg. Новое судебное разбирательство было начато из-за неточности в апелляционной жалобе, где была указана сумма в тысячу раз меньше 1,5 млн рублей, которые районный суд назначил ответчику в качестве выплаты истцу, заседание переквалифицировали.

Областной суд рассмотрев дело с позиции суда первой инстанции и вынес решение в пользу жителя Челябинска.



- Суд взыскал с ответчика в пользу истца стоимость автомобиля, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на общую сумму более 7,3 миллионов рублей», - пояснили в пресс-службе Челябинского областного суда.



Правда, на сегодняшний день, постановление облсуда не вступило в законную силу. Скорее всего, представители автоцентра будут пытаться снова подать апелляцию.



Напомним, в июне 2018 Владимир Нестеров купил вышеназванный автомобиль в автоцентре «Гольфстрим», в котором через время начали запотевать стекла и появился неприятный запах. В процессе использования транспортного средства выяснилось, что в багажнике скапливается вода. Далее после многочисленных гарантийных ремонтов стало только хуже - в салоне появились плесень и грибок. Требование клиента расторгнуть договор купли-продажи в автосалоне не удовлетворили, в итоге дело дошло до суда.