На Южном Урале «протопчут» сеть новых экологических троп

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21 февраля 2021, 09:41

Фото Вячеслава Шишкоедова (из архива Южноуральской панорамы)

Сеть новых экологических троп в самое ближайшее время запустят в Челябинской области. Решение принято оперативно, прямо на личном приеме у губернатора Алексея Текслера.

Как сообщает пресс-служба главы региона, с таким вопросом к губернатору обратился житель Челябинска Александр Блинов.

- Мы активно развиваем экотропы не только по линии региональных особо охраняемых территорий, работаем с федеральными и национальными парками. На Таганае, на Зюраткуле тропы уже есть, также у нас в области открылся национальный парк «Зигальга», - отметил Алексей Текслер.

Известно, что в этом году по программе «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» на Южном Урале появятся две экотропы в Еткульском и Чебаркульском борах общей протяженностью три километра.

Сегодня в Челябинской области экологические тропы появляются в лесных массивах на территории городов и в национальных парках.