Умер председатель заксобрания Забайкалья, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов

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21 февраля 2021, 08:38 Источник: zaksobr-chita.ru

Игорь Лиханов, фото с сайта: zaksobr-chita.ru

В Чите в воскресенье, 21 февраля, скончался председатель Законодательного Собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Дмитриевич Лиханов. Глава Заксобрания Забайкалья умер на 68-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

О дате и месте прощания с Игорем Лихановым будет сообщено дополнительно.

Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выразили глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей.

Несмотря на тяжелую болезнь, Игорь Дмитриевич до последних дней своей жизни продолжал участвовать в руководстве работой краевого парламента, давал необходимые поручения, внимательно отслеживал все события, - сообщается на сайте Заксобрания Забайкалья.

После окончания медицинского вуза Игорь Лиханов в 1976 году начал работать врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы. Возглавил ведущую больницу Забайкалья в 1994 году и проработал в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года избран председателем Законодательного собрания края.