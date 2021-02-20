«Коммунисты России» выступили против фильма об академике Сахарове

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20 февраля 2021, 19:27 Источник: Коммерсантъ

Андрей Сахаров, фото: Russian Look

Партия «Коммунисты России» обратилась в прокуратуру и ФСБ с требованием остановить съемки фильма об академике Андрее Сахарове. Об этом заявил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

В партии считают, что «академик был одним из разрушителей СССР, врагом советской власти и тесно сотрудничал с зарубежными спецслужбами».

Направлено заявление в прокуратуру с требованием немедленно приостановить съемки «провокационного фильма» и установить источники их финансирования. «Участники съемок, в том числе актриса Хаматова, уже не раз проявляли себя как антисоветчики и русофобы», - добавил господин Малинкович.

Премьера документального фильма к 100-летию Сахарова намечена на 21 мая.