«Коммунисты России» выступили против фильма об академике Сахарове

Партия «Коммунисты России» обратилась в прокуратуру и ФСБ с требованием остановить съемки фильма об академике Андрее Сахарове. Об этом заявил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.
В партии считают, что «академик был одним из разрушителей СССР, врагом советской власти и тесно сотрудничал с зарубежными спецслужбами».
Направлено заявление в прокуратуру с требованием немедленно приостановить съемки «провокационного фильма» и установить источники их финансирования. «Участники съемок, в том числе актриса Хаматова, уже не раз проявляли себя как антисоветчики и русофобы», - добавил господин Малинкович.
Премьера документального фильма к 100-летию Сахарова намечена на 21 мая.
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