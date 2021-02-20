Глава МИД Латвии осудил решение Мосгорсуда

20 февраля 2021, 17:47Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Московский городской суд признал законным решение о замене Алексею Навальному условного срока реальным. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич осудил подобное решение.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич осудил решение Мосгорсуда и потребовал санкций против России.
«Осуждаю решение Мосгорсуда о замене условного срока Алексею навальному на реальный по делу «Ив Роше». Это противоречит решениям ЕСПЧ. В случае не выполнения Россией международных обязательств Совет Европы должен ввести санкции против РФ», - заявил глава МИД Латвии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.