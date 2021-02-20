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Глава МИД Латвии осудил решение Мосгорсуда

, 17:47 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии осудил решение Мосгорсуда
Фото: Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

Московский городской суд признал законным решение о замене Алексею Навальному условного срока реальным. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич осудил подобное решение.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич осудил решение Мосгорсуда и потребовал санкций против России.

«Осуждаю решение Мосгорсуда о замене условного срока Алексею навальному на реальный по делу «Ив Роше». Это противоречит решениям ЕСПЧ. В случае не выполнения Россией международных обязательств Совет Европы должен ввести санкции против РФ», - заявил глава МИД Латвии.