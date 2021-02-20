Контроль за дачными участками россиян будет усилен

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2021, 16:30 Источник: Российская газета

дача, фото: pixabay.com

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработали необходимые поправки к закону о садоводстве и огородничестве. Власти планируют расширить полномочия председателей СНТ.

В документах ужесточается контроль за нецелевым использованием земель. Сначала нарушителям грозит штраф. А потом — даже могут отобрать сотки. На председателей садоводческого или огороднического товариществ планируют переложить обязанность осуществлять контроль за тем, как и кем используются дачные земельные участки.

Документ даст возможность решить вопросы с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определением размеров взносов членов товарищества, вовлечением заброшенных садовых и огородных участков в хозяйственный оборот.