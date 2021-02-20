Как в Латвии можно лишиться квартиры

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20 февраля 2021, 15:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Если у вас в Латвии есть недвижимость, то это совсем не значит, что она ваша. Вы можете ее спокойно потерять! Нет, не из-за долгов, а потому что вы приобрели ее «незаконным» путем.

Что значит незаконным путем? Вариантов много… Правда вам и в голову не могло прийти, что вы приобрели недвижимость незаконно, но государство решило иначе.

17 февраля суд одного из предместьев Риги удовлетворил ходатайство Госполиции по делу об имуществе известного художника Латвии Айварса Вилипсона.

В чем суть вопроса?

Г-н Вилипсонс приобрел квартиру в центре Риги. Оформил по всем правилам: оформил документы на покупку квартиры в земельной книге (государственная организация Латвии) и жил себе спокойно. Но, как оказалось, что эта квартира была куплена незаконно: произошла фальсификация документов о наследовании. Нет, художник не имеет никакого отношения к наследству данной недвижимости! Он ее приобрел за свои кровные! Как оказалось, бывшая владелица прекрасной недвижимости, которая умерла, не оставила завещания, а ее наследники не подавали ходатайство о наследование. А это значит, что квартира принадлежит государству. Узнав об этом факте Госполиция Латвии принялась за дело: ходатайство в суд и человек лишился квартиры. Почему? Она была приобретена незаконным путем!

Позвольте, а о какой «незаконности» идет речь!?

Обратимся к решению суда!

Суд установил, что квартира, владелица которой умерла и в отношении которой наследник не подавал ходатайство о наследовании, в 2011 году путем фальсификации документов о наследовании имущества была незаконно отчуждена в пользу лиц, не имевших права на квартиру. Следовательно, потерпевший, а именно государство, в 2011 году было лишено права распоряжаться принадлежащей ему квартирой как собственностью. Получается, что художник купил квартиру после завершения мошеннических действий, когда она была незаконно отчуждена и зарегистрирована в земельной книге. Правда суд установил, что процедура признания имущества бесхозным была нарушена по причине мошенничества. Разумеется, государство не знало о такой мошеннической схеме. И суд решил, что квартира должна отойти государству. А что с художником и его семьей? «Пошел вон» на улицу! Тут все «по закону»!

Каким образом художник, покупая квартиру, мог знать, что она «незаконная»? Позвольте, он официально ее оформлял в государственном регистре земельной книги! Иными словами, квартира прошла проверку. Как могли недвижимость, которая принадлежит государству зарегистрировать в государственной организации? Понесет ли теперь ответственность данная организация? Конечно, нет! Найдется тысяча отговорок у государственного регистра.

Сможет ли художник вернуть свои деньги?

Конечно, он может попросить компенсацию? У кого? Разумеется, у тех людей, которые продали ему квартиру! А где они? Как их найти? Вопрос без ответа!

Что собирается делать художник?

«Я обязательно обращусь в Европейский суд по правам человек. Если мои нервы, здоровье и деньги позволят, то я не остановлюсь. Мы чувствуем себя униженными», - заявила латвийским СМИ супруга художника Индра.

Когда семья Вилипсоне купила квартиру в 2017 году они не знали, что 10 лет назад она уже участвовала в мошеннической схеме с ложным завещанием. Более того, когда полиция возбудила уголовное дело, то семья отправила министру юстиции Янису Бондарсу письмо о наложенном на квартиру аресте.

«Это просто невиданное безумие. Мы просто люди, которые купили квартиру на основании данных земельной книги, которая является доверенным источником информации латвийского государства. И я обращалась к министру юстиции конкретно по поводу того факта, что он выступал с лозунгом на последних выборах, что он будет за справедливость, за людей», - заявила г-жа Индра.

Наивная Индра. Чтобы получить место министра юстиции «наговоришь» народу и не такое!

Между тем, сам г-н Бондарс отрицает, что занялся проблемой слишком поздно:

«Я очень хорошо понимаю эмоции людей на данный момент и призываю вас понять, что эмоции не всегда отражают правду. Как я уже упоминал, этот вопрос не разрешается с 2014 года», - заявил г-н министр.

По словам министра, в случаях, когда жертвой является государство, квартиры не должны отбираться у добросовестных покупателей. Это только слова! Г-н министр не отправил в Сейм поправки к закону, а просто предложил ОБГОВОРИТЬ ситуацию.

По данному поводу высказался и глава МВД Сандис Гиргинс: «Общество ожидает от государства, что оно гарантировало для всех справедливость, неприкосновенность прав и то, что человека нельзя лишить честно заработанных и вложенных средств. В законодательстве должно быть четкое решение для такого рода ситуаций, чтобы обеспечить доверие общественности».

О каком доверии общественности идет речь? Просто «красивые» слова министра МВД и министра юстиции.

А каковы факты?

Человек остался на улицы! И слова государственных лиц их мало волнуют, когда на улицы -17!

Как же обезопасить себя при покупке недвижимости? Если даже в государственном регистре очень «смутно».

Доверия латвийцев к государству этот случай уж точно не прибавит! Люди понимают, что защиты нет!

Более того, в ближайшее время в Латвии еще будут рассматриваться подобные дела. Вполне вероятно, что еще некоторые латвийцы останутся без жилья!

Я бы так охарактеризовала данные латвийские законы: власть имущих (сильных) создает законы, чтобы управлять слабыми (народом).

А может быть квартиры в центре Риге понадобились кому-то из «сильных»?