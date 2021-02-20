Кубанские суды рассмотрели более миллиона дел за 2020 год

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20 февраля 2021, 15:49

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре подвели итоги работы судов региона за минувший год. В заседании поучаствовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. Вел заседание председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.



Итоги работы кубанских судов за 2020 год следующие: более 1,3 миллиона рассмотренных дел, среди которых 995 тысяч гражданских, 25 233 уголовных и 270 тысяч — об административных правонарушениях. В среднем за месяц на одного судью таким образом приходилось 84 дела.



Алексей Шипилов акцентировал внимание на работе судов в период пандемии — по его словам, несмотря на возросшую нагрузку, качество правосудия оставалось высоким и продолжало совершенствоваться. За минувший год в суды региона через электронные каналы связи поступило свыше ста тысяч обращений. Таким образом доказана востребованность проведения судебных заседаний с использованием систем видеоконференцсвязи.



Отдельно отмечается, что за прошедший год более 1600 человек в регионе осуждены за совершение преступлений коррупционной направленности.



"2020 год привнес новые вызовы, внедрялись новые формы работы. Однако несмотря на увеличенную нагрузку, показатели качества остались на высоком уровне. Со своей стороны мы продолжим деятельность, направленную на улучшение работы мировых судей", — прокомментировал Юрий Бурлачко.