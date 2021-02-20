Готовы ли россияне платить больше налогов?

НИУ Высшей Школы Экономики провёл социологическое исследование, показавшее, что «60% россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности».
Комментаторы и эксперты сошлись во мнении, что, возможно, это авторитетное исследование указывает на вероятное повышение налогов на бизнес и население уже в этом году.
Какие налоги могут быть повышены в РФ в первую очередь? И повышение каких налогов вы считаете справедливым?
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