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20 февраля 2021, 15:22 Источник: ТАСС

фото с сайта СКР

Спасатели при разборе завалов на фабрике в Норильске обнаружили двух погибших работников. В результате инцидента погибли три человека. В субботу, 20 февраля, ранним утром в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что на Норильской обогатительной фабрике (входит в ГМК "Норникель") произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха.

Шесть сотрудников, попавших под обрушение, были обнаружены и извлечены из-под завалов, с ними работают врачи. Один человек скончался по пути в больницу.

Спасатели продолжали поиск остальных людей. Теперь известно, что из-под завалов извлекли тела еще двух погибших.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, руководитель предприятия отстранен от занимаемой должности.