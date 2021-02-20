Поезда из Белоруссии в Россию восстановят остановки в городах Витебск и Орша

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20 февраля 2021, 14:48 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Поезда, следующие из Белоруссии в Россию, снова будут останавливаться в городах Витебск и Орша.

В пресс-центре Белорусской железной дороги рассказали, что остановки в Витебске и Орше начнут делать и поезда, следующие через Беларусь.

Продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и РФ.

Фирменному скорому поезду "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года, возобновлена остановка для посадки и высадки пассажиров на станции "Орша-Центральная".

Остановку в Орше будет делать и поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград - Москва. Пассажиры, которые сели на поезд в Орше, смогут проехать по участку Минск - Москва - Минск. В Минске и Орше будет также останавливаться поезд 360/359 Калининград - Адлер, который отправится из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля.

Поезд № 79/80 Калининград - Санкт-Петербург, начиная с состава, который отправится из Санкт-Петербурга 22 февраля, а из Калининграда 24 февраля, начнет делать остановку в Витебске. На нем можно будет доехать от Витебска до Санкт-Петербурга.

В сообщении БЖД указано, что поезда сейчас перевозят только граждан Белоруссии и России. И они должны соблюдать противоэпидемические требования.