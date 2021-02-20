Челябинцам предлагают прочесть стихотворение Фета и получить подарок

Стать участником конкурса может любой. Все, что необходимо – это прочесть наизусть и записать на качественное видео стихотворения Афанасия Фета, а также выложить на свою страницу с нужными хештегами.
Конкурс проходит в рамках сетевого марафона «ДвестиФет», посвященного творчеству русского поэта.
Кстати, в помощь конкурсантам организаторы проводят мастер-классы: по созданию видео, по подготовке к чтению, по пониманию текста. Важно:Мастер-классы обновляются по понедельникам в 15 часов.
Все конкурсанты получат электронные сертификаты, их работы займут место на карте «ДвестиФет», а победители конкурса получат наборы книг «Издательства Марины Волковой».
А вот подведение итогов конкурса намечено на 7 июня. Победителя определит жюри, а также предусмотрен приз зрительских симпатий: его получит конкурсное видео, набравшее наибольшее количество лайков и комментариев в группе «Однажды Фет».