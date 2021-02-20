Рогозин отчитался Путину об итогах и планах работы «Роскосмоса»

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20 февраля 2021, 13:22 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и Д. Рогозин, фото с сайта Кремля

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 20 февраля, информировал президента РФ Владимира Путина об итогах и планах работы корпорации. По информации Рогозина, 2020 год «закончили неплохо, второй год подряд безаварийно, такого не было у нас с 1993 года».

Выполнено 17 пусков ракет космического назначения, Министерство обороны провело семь пусков боевых ракетных комплексов. Все прошли успешно.

В 2021 году планируется 29 пусков ракет космического назначения, за счёт долгов, которые накопились по прошлому году.

Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, что запланированы очень важные пуск. «Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше» , - отчитался Рогозин. По его словам, далее пойдёт наращивание исследования Луны автоматами.

Рогозин рассказал о новой пилотируемой программе. Новый пилотируемый корабль стратегического назначения «Орёл», который способен доставлять до четырёх космонавтов к Луне, готов к статическим испытаниям, они начнутся в феврале.

В этом году «Роскосмос» планирует один пуск тяжёлой «Ангары» и два пуска лёгкой «Ангары». В Омске на производственном объединении «Полёт» с 2023 года планируется её серийно выпускать,удовлетворяя все необходимые потребности и Минобороны, и «Роскосмоса» в этих тяжёлых ракетах.