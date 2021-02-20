Вице-премьера РФ поразили масштабы Магнитогорского металлургического комбината

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20 февраля 2021, 12:14

Фото ИА «Первое областное»

Сегодня, 20 февраля в ходе своего рабочего визита заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил Магнитогорск.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин побывали на строительной площадке нового парка «Притяжение».

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru новый объект вполне может стать точкой притяжения для всей Магнитогорской агломерации. Такой масштабный проект удается реализовать на основе государственно-частного партнерства. Идея создания принадлежит ПАО «ММК». Н территории парка в 400 гектаров, возведут: музейно-образовательный комплекс, медицинский центр, бассейн, ледовая арена, отель, детский центр развлечений и многое другое. Стоит отметить, что объем частных инвестиций проекта 25 млрд рублей.

Кроме стройплощадки будущего парка делегация побывала и на площадке ММК.

- Я просто восхищен увиденным, масштабом того, что сделано, - заявил на пресс-подходе вице-премьер РФ. — Мы посетили сейчас сам комбинат. И с точки зрения производства металлов, и с точки зрения строительства — это колоссальная работа строителей. Хочу сказать Виктору Рашникову огромное спасибо — это строительный шедевр мирового уровня. Для нас это очень важно, чтобы металл был в стране, чтобы как можно больше строилось.

Стоит отметить, что проект «Притяжение» будет интегрирован в существующее городское пространство. Важно, что для этого уже выделены средства правительством РФ, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».