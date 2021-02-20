Сергунина: В День экскурсовода на ВДНХ проведут серию познавательных туров

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20 февраля 2021, 10:51

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что 21 февраля в рамках Всемирного дня экскурсовода будут проведены обзорные экскурсии по территории главной выставки страны: Музею ВДНХ, центрам «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариуму».

«Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям. На территории комплекса много музейных и образовательных пространств, здесь всегда достаточно вариантов, как провести насыщенный день. А 21 февраля при желании можно успеть сразу на несколько экскурсий», - приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Сообщается, что познавательный тур по территории ВДНХ начнется в 15:30 от инфоцентра в левом крыле арки главного входа. Участникам покажут архитектурные достопримечательности комплекса, расскажут об интересных фактах экскурсионной деятельности выставки в разные годы. Отмечается, что участие в экскурсиях бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Экскурсии проводятся с соблюдением всех санитарных требований. Во время мероприятий посетителям нужно соблюдать социальную дистанцию, быть в маске и перчатках. ВДНХ - уникальное общественное пространство более чем с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, а ее общая площадь превышает 325 гектаров.