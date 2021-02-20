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В Сочи пожар произошел в отеле «Ювента»

, 11:08 Источник: МЧС

В Сочи пожар произошел в отеле «Ювента»
фото: pixabay.com

В Сочи в субботу ранним утром пожар произошел в гостинице «Ювента». Сообщение о возгорании на седьмом этаже семиэтажного здания пансионата по адресу ул. 8 Марта, д. 10, поступило в МЧС в 07.19.

На место происшествия в центр Адлеровского района выехали пожарные расчеты. Возгорание началось на 7 этаже, у моменту приезда огнеборцев площадь пожара составляла 150 кв. метров. Было развернуто два боевых участка на тушение и на эвакуацию людей. Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет в результате пожара нет.
23 человека спасатели эвакуировали.
На пожаре были задействованы 60 человек, 21 единица техники.

В 8.39 пожар был полностью локализован. Устанавливаются причины возгорания. По данным ГУ МЧС Кубани, в здании находились только строительные рабочие, которые занимались ремонтом номеров.

ИЧ

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