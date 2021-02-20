Каирский узник вернулся домой

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20 февраля 2021, 10:17 Владимир Филичкин

Фото Дмитрия Куткина

Нам все же удалось сделать это. Каирский узник, челябинец Александр Лавриченко, отсидевший по явно надуманному обвинению 20 лет в тюрьме строгого режима Канатар Хария вернулся домой.

Александр Лавриченко был приговорен к пожизненным каторжным работам 22 января 2001 года. Приговор Уголовного суда губернаторства Александрия был вынесен по существу только на основании секретных рапортов четырех сотрудников египетских спецслужб. Других доказательств его вины не было. Сам Лавриченко свою вину отрицал.

Надо понимать, что обстановка тогда в Египте была сложная. В октябре 1981 года, после убийства президента Анвара Садата боевиками экстремистской группировки Халеда Исламбули, в стране действовал в течение многих лет режим чрезвычайного положения. Действие конституции было приостановлено, права человека были реально ущемлены. Ситуация в стране тотально контролировалась, прозападно ориентированными, органами государственной безопасности. Ни правозащитники, ни судьи, ни тем более адвокаты не решались открыто выступить против решений спецслужб. Любую попытку, хоть как-то договориться по делу Лавриченко, власти воспринимали как неприкрытое вторжение во внутренние дела суверенного государства.

К тому же, именно в начале двухтысячных разгорелась война за ближневосточную нефть. Решался вопрос за кем пойдут арабские страны, во главе с их лидером Египтом. И Центральное разведывательное управление США, принимало в этой негласной войне самое активное участие. И дело челябинца Александра Лавриченко имело отчетливый политический привкус….

Судопроизводство по нему велось стремительно, без участия российского адвоката, на непонятном перепуганному узнику языке. Каирские юристы объясняли российскому консулу в Каире Александру Кожину: «Это практически первый случай в Египте с контрабандой такого большого количества кокаина. И если не будет опытного адвоката, подсудимому грозит смертная казнь через повешение». Александр должен был сгнить в каирской тюрьме Канатар Хария.

Мне, в то время, по документам, родному дяде осужденного, дважды довелось побывать в тюрьме у Лавриченко, собрать в российском консульстве, и каирском суде все необходимые документы, и передать их челябинскому адвокату Федору Каримову. Так же я произвел оперативную фотосъемку Александра в особо охраняемом блоке для иностранцев, каирской тюрьмы…

Федор Каримов, в прошлом полковник юстиции, начальник следственного управления по борьбе с организованной преступностью Челябинской области, все эти году, бесплатно, оказывал Александру юридическую помощь. Именно он нашел-таки в России египтянина, осужденного за аналогичное преступление. Договорился об обмене. Лично отвез в Генеральную прокуратуру Египта, выделенные правительством региона два миллиона…. А затем организовал вывоз Александра Лавриченко по маршруту Каир – Роттердам – Москва – Челябинск.

Александр Лавриченко не имеет российского паспорта. Его мать много лет трудилась на ЧЭМК уборщицей. И сейчас перед семьей Лавриченко стоит множество самых серьезных проблем. А адвокат Федор Каримов, уже размышляет, как ему добиться реабилитации невиновного человека…

Фото Дмитрия Куткина