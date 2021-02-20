Актер Сергей Жигунов из-за долгов лишился квартиры на Мосфильмовской улице в Москве

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20 февраля 2021, 09:25 Источник: ТАСС

Сергей Жигунов, фото: Anton Belitsky, globallookpress.com

Актер Сергей Жигунов из-за долгов банку лишился квартиры на Мосфильмовской улице в Москве. Актер не выплатил кредит в срок и задолжал кредитной организации более 38 млн рублей.

Жигунов пытался отсудить недвижимость, но квартиру за долги в размере 28 миллионов рублей забрал «Нокссбанк». Никулинский суд Москвы встал на сторону банка.

«Суд отклонил исковые требования Жигунова», — цитирует сообщение представителей суда ТАСС. По данным СМИ, актер и режиссер лишился однокомнатной квартиры площадью составляет 103 квадратных метров.

Сергей Жигунов получил популярность, снявшись в фильме «Гардемарины, вперед!». Россияне также полюбили телесериал «Моя прекрасная няня», в которым роли исполнили Жигунов, Анастасия Заворотнюк, Борис Смолкин, Ольга Прокопьева, Любовь Полищук, Александра Назарова.

Во время съемок у Жигунова и Заворотнюк начался роман. Актер развелся с супругой Верой Новиковой. После разлада с Анастасией Сергей вернулся к жене, они еще раз сходили в ЗАГС. Но в жизни Жигунова появилась новая любовь - копия, как говорят, Заворотнюк.

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