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Во Владивостоке чиновника мэрии обнаружили мертвым на рабочем месте

, 08:52 Источник: РИА Новости, Восток-Медиа

Во Владивостоке чиновника мэрии обнаружили мертвым на рабочем месте
г. Владивосток, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова своём кабинете в субботу, 20 февраля, обнаружили мертвым в рабочем кабинете. Чиновнику было 54 года.

В том, что Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте, сообщили источники РИА Новости и мэрии Владивостока.

На месте происшествия работают следственные органы.
Александр Скорляков работал в администрации с декабря 2019 года.
По данным издания «Восток. Медиа», Скорляков в последнее время вёл активную работу в области соблюдения порядка, связанного с соблюдением коронавирусных ограничений в городе.

ИЧ

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