РИА Новости: Навального на следующей неделе могут этапировать в колонию

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20 февраля 2021, 07:51

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Алексея Навального на следующей неделе могут этапировать в колонию. Сегодня, 20 февраля 2021 года, может вступить в силу постановление о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на другое наказание - 3,5 года лишения свободы.

По данным РИА Новости, в субботу утром автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин полиции приехал в Бабушкинский суд Москвы, где должно состояться рассмотрение жалоб защиты Алексея Навального на постановление Симоновского суда Москвы об отмене условного срока и замене его на реальный.

За несколько часов до начала заседания в Бабушкинском суде из СИЗО выехало выехали в сопровождении двух полицейских машин. Вскоре он заехал на территорию суда. По предположению журналистов, в нем находился Навальный.

Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным, а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если Мосгорсуд признает постановление нижестоящей инстанции законным, а судья судебного участка Бабушкинского района Москвы вынесет приговор по делу о клевете, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции по второму делу.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия подсудимого в апелляционных процессах по видеоконференцсвязи из колонии.