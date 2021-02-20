Вице-премьер Хуснуллин поставил в пример Челябинскую область

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20 февраля 2021, 07:01

Фото с официального сайта Правительства РФ,

Федеральный чиновник похвалил Южный Урал, как регион нарастивший объем жилья. Хуснулин сделал это заявление в рамках вчерашнего выступления на совещании, которое было посвящено реализации ряда нацпроектов на территории Уральского федерального округа.

- Спасибо за прошлый год руководителям регионов, тем, кто в апреле - мае принял решение не останавливать стройку, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин и назвал количество введенного жилья на территории УрФО. Цифра составляет 7 миллионов квадратных метров. Отметим, что рост этого показателя в 2020 году в округе составил 2 процента.

Марат Хуснуллин заявил, что увеличить объемы строительства на Урале удалось Челябинской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. А вот более слабые результаты показали: Свердловская, Курганская и Тюменская области.

К сведению: сегодня Марат Хуснуллин будет работать в Челябинской области.