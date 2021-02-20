Доход от налога на самозанятых достанется городам и районам Челябинской области

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20 февраля 2021, 05:12

Фото: Людмила Ковалева ( Южноуральская панорама)

По инициативе губернатора Алексея Текслера муниципалитетам области передадут доходы от налога на самозанятых



Изменения в статью 10-1 регионального закона «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» подготовленные Минфином области депутаты заксобрания рассмотрят уже на ближайшем заседании 25 февраля.



Напомним, свою инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых губернатор области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер озвучил в декабре 2020 года на заседании Госсовета. Президент Владимир Путин уже поручил федеральному Правительству совместно с комиссией проработать это предложение.



Вопрос прорабатывается, а Челябинская область уже сейчас, в феврале 2021 года дала старт предложенного подходу на территории региона. На данный момент средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.



Отметим, что дотации муниципалитетам будут перечисляться ежеквартально. Алексей Текслер утвердительно заявил, что доход от этого налога должен оставаться там, где люди живут и работают.



Известно и то, что чем больше граждан будут зарегистрированы, как самозанятые в муниципалитете и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория.



Напомним, что в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «налог на профессиональный доход» Челябинская область вошла еще 1 января 2020 года.

К сведению: на 31 декабря 2020 года на учете в Челябинской области в качестве самозанятых было зарегистрировано 33 тысячи 858 человек. В феврале 2021 года это число выросло до 37 тысяч 160 человек (+3 302 человека за месяц).



Кстати, в январе 2021 года поступления от налога на самозанятых в Челябинской области превысили 26 млн рублей, из которых более 16 млн рублей зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).



Передача поступлений от налога на профессиональный доход на муниципальный уровень не одномоментное решение, а часть последовательной политики губернатора Алексея Текслера по стимулированию муниципалитетов к поддержке и развитию предпринимательства в территориях области и увязке этой работы с пополнением местных бюджетов, чтобы у муниципалитетов были деньги для решения вопросов местного значения.