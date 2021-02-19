Комиссия Сейма поддержала новые санкции ЕС в отношении России

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19 февраля 2021, 19:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сегодня, 19 февраля, депутаты комиссии Сейма по делам Европы утвердили позицию Латвии, которая предусматривает поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России.

«Следует расширить санкции Европы против России. Самым подходящим было бы введение новых глобальных санкций против лиц, которые ответственны за преследование Навального и других активистов», - заявила глава комиссии Анда Терауда.

Напомним, ЕС готовится в марте нынешнего года ввести санкции против российских властей из-за судебного процесса над Алексеем Навальным. ЕС может заморозить банковские счета лиц, входящих в ближний круг президента России Владимира Путина, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза.

Открытым остается вопрос, будут ли фигурировать в таких списках российские олигархи? Подобные запреты можно легко оспорить в европейских судах.