Комиссия Сейма поддержала новые санкции ЕС в отношении России
19 февраля 2021, 19:59Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Сегодня, 19 февраля, депутаты комиссии Сейма по делам Европы утвердили позицию Латвии, которая предусматривает поддержку введения новых санкций ЕС в отношении России.
«Следует расширить санкции Европы против России. Самым подходящим было бы введение новых глобальных санкций против лиц, которые ответственны за преследование Навального и других активистов», - заявила глава комиссии Анда Терауда.
Напомним, ЕС готовится в марте нынешнего года ввести санкции против российских властей из-за судебного процесса над Алексеем Навальным. ЕС может заморозить банковские счета лиц, входящих в ближний круг президента России Владимира Путина, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза.
Открытым остается вопрос, будут ли фигурировать в таких списках российские олигархи? Подобные запреты можно легко оспорить в европейских судах.
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