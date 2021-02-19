Депутат Мосгордумы Николаева: Первый онлайн-вебинар по проблеме шума вызвал большой отклик у горожан

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19 февраля 2021, 19:50

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Депутат Мосгордумы Елена Николаева провела онлайн-вебинар для жителей своего округа в рамках «Школы ЖКХ». Темой встречи стала проблема соблюдения тишины в многоквартирных домах.



«К сожалению, проблема шума актуальна для большинства москвичей. Иногда соседи шумят, круглосуточно делают ремонт или вблизи строится новый дом. Главное – точно знать, куда обращаться в каждом конкретном случае. Поскольку на сегодняшней встрече присутствовали преимущественно жители моего избирательного округа, я назвала им актуальные телефоны по ЮВАО, но такие же есть для каждого округа Москвы», - сообщила Николаева.



Всего на мероприятие зарегистрировалось 277 человек, более 100 из них приняли участие в обсуждении. Большая часть участников – жители районов Кузьминки и Люблино. В ходе встречи москвичи успели задать более 40 вопросов.



Депутат рассказала, что согласно федеральному закону: уровень шума в квартире не должен превышать 55 децибел с 7 утра до 23 вечера и 45 децибел с 23 ночи до 7 утра.

«В московском законодательстве есть уточнения – нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Ремонт разрешается делать с 9 до 13 утра и с 15 до 19 вечера в будни»,— пояснила Елена Николаева.

В ходе онлайн-встречи одна из жительниц района Люблино поделилась опытом, как ей удалось справиться с шумными соседями.

«Такой опыт очень ценен. Я также хотела бы отметить, что шум – это не обязательно оглушительная музыка или грохот строительной техники, как многие думают. Если ваши соседи постоянно кричат друг на друга по ночам, это уже основание поговорить с ними. Если разговор не поможет, можно обращаться к участковому, а также специально измерить уровень шума и убедиться, что он превышает допустимый», - отметила парламентарий.



Она подчеркнула: в случае, если источником шума является инженерное оборудование или вентиляция, а также работа торговых точек или кафе, нужно жаловаться в Роспотребнадзор.

«Пожаловаться на шум от ночных работ на стройке можно в единую справочную службу Мэрии Москвы: 8 (495) 777-77-77. На шум от вывоза мусора в ночное время, работы коммунальной техники – обратитесь в префектуру округа и управу района. Если шум исходит от транспорта, предприятий, от погрузочно-разгрузочных работ на отдельно стоящем объекте, нужно позвонить в Роспотребнадзор», - разъяснила Елена Николаева.



По ее словам, подобные встречи необходимо проводить по каждой из актуальных проблем жителей.