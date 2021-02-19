Органы опеки почти всегда виноваты

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19 февраля 2021, 15:33

В Красноярском крае начали расследование уголовного дела в отношении родительницы, избившей полуторагодовалого малыша. Женщина злоупотребляла спиртным, привлекалась ранее к ответственности за конфликты с сожителем. Старшую дочь прошлым летом взяла к себе бабушка.



Социальные службы изъяли малыша из семьи, отправили в больницу. «Горе-мамаша» помещена в СИЗО. Дело взято на контроль региональным правительством. Помимо этого правоохранители возбудили производство в отношении работников опеки, которые проявили халатность. Хотя специалисты уже подавали иск в суд на женщину о лишении родительских прав. Судья приняла решение только в отношении дочери.



Согласно законам, органы опеки имеют право отбирать детей у родителей в случае угрозы жизни и здоровью. Однако причин, указывающих на конкретную опасность, не очень много. К тому же сотрудник органов опеки и попечительства должен самостоятельно взвесить все обстоятельства, угрожающие ребёнку. Для этого требуется профессионализм, большой опыт. Помогает в этом также педагогическое или психологическое образование. Специалисты социального ведомства практически всегда становятся виновными: если изымают ребёнка у родителей, и если не забирают, в результате чего происходит беда.



