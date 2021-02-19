Челябинск принимает идеи для памятника медикам, боровшимся с пандемией

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19 февраля 2021, 15:03

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Любой челябинец может принять участие в открытом конкурсе эскизов будущего памятника, которые принимаются до 15 марта.

Новая скульптурная композиция станет символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с коронавирусом. Предполагается, что она появится к лету, в сквере Андреевского.

Этой теме была посвящена онлайн-пресс-конференция медиахолдинга «Гранада Пресс», на которую были приглашены председатель комитета Заксобрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков и искусствовед Людмила Евтушенко.

Стоит отметить, что именно Сергей Буяков возглавляет попечительский совет строительства и установки будущей скульптуры. Людмила Евтушенко член комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории Челябинска.



Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой up74.ru конкурс будет проведен в два этапа: на первом будет проведен отбор общих идей и формирование концепции монумента.

На втором этапе развернется работа конкурса эскизов будущего памятника.



Открытый конкурс будет проходить до 15 марта. Памятник будет изготовлен прежде всего за счет пожертвований. Напомним, инициатива по созданию памятника принадлежит депутатам Законодательного Собрания региона она обязательно должна стать символом уважения к самоотверженному труду врачей в борьбе с пандемией.