В Москве проходит благотворительная акция «Волонтерское такси» для помощи врачам

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19 февраля 2021, 14:56

Фото: личный архив

Акция по бесплатному развозу медиков на вызовы с помощью автомобилей такси проходит в Москве. Об этом рассказал один из участников, депутат района Чертаново Центральное, директор компании «Формула такси» Богдан Коношенко.

Волонтеры на автомобилях помогают врачам детских и взрослых поликлиник города добираться до пациентов, вызвавших медиков на дом.

«Автомобиль в такой ситуации незаменим. Если у врача нет личного, а машины лечебного учреждения все на вызовах, то эффективность работы медиков резко падает. <…> Поэтому раз в месяц мы безвозмездно помогаем больницам и поликлиникам нашего округа», — сказал Коношенко.

Акции проходят регулярно в разных округах Москвы. Например, 17 февраля на Юге бесплатным такси смогли воспользоваться врачи пяти поликлиник. Вместе с волонтерами они объехали более 50 вызовов.

Ранее акция «Волонтерское такси» прошла и на юго-востоке столицы. Богдан Коношенко отметил, что количество волонтеров, желающих присоединится к акции растет.

Это не первая инициатива добровольцев, которые в дополнение к поддержке города, стремятся оказать свою посильную помощь медикам, работающим в непростых условиях пандемии коронавируса. Волонтеры вызываются помогать врачам в медучреждениях; кафе и рестораны организовывают доставку медработникам горячих обедов, продуктов питания; волонтеры-медики доставляют лекарства жителям Москвы, которым рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.